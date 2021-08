AGT reestruturará posto aduaneiro do luvo

A Administração Geral Tributária (AGT) pretende adequar, a partir deste ano, o posto aduaneiro do Luvo, província do Zaire, ao sistema de posto fronteiriço de paragem única, de modo a simplificar os processos inerentes ao alfandegamento de mercadorias noticiou a Angop

Este processo permitirá reduzir os custos, o tempo de desalfandegamento de mercadorias e as formalidades exigidas no processo declarativo das mercadorias comerciais, segundo fez saber o presidente do Conselho de Administração da AGT, Cláudio Paulino dos Santos.



Em declarações à imprensa, no Luvo, município de Mbanza Kongo, o responsável adiantou que no próximo mês de Setembro será lançado o concurso público, seguindo-se a adjudicação das obras de construção das infra-estruturas de apoio no local.



Precisou que em seis meses será possível a conclusão da primeira fase deste projecto no posto aduaneiro do Luvo, fronteiriço com a República Democrática do Congo (RDC), com a edificação de armazéns aduaneiros e outras infra-estruturas, assim como a instalação do equipamento informático e de câmaras.

“Queremos colocar aqui uma estrutura muito mais moderna, com equipamentos de verificação por via de câmaras (Scanner), um sistema informático muito mais robusto, de modos a prestarmos melhor serviço aos nossos despachantes”, enfatizou.



O PCA da AGT considerou positivo o processo de arrecadação de receitas fiscais na província do Zaire, que colectou, durante o primeiro semestre deste ano, acima de 58 mil milhões de Kz.



Disse ser uma receita razoável, tendo em conta os choques derivados da COVID-19 que contraíram a actividade comercial, pelo que anteviu um aumento de receitas fiscais com a normalização gradual da situação sanitária no país.