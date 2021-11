AGT reclama na Justiça dívida fiscal de quase 600 mil milhões

A Administração Geral Tributária (AGT) reclama, nos órgãos da Justiça, o pagamento de dívida fiscal num valor superior a 582 mil milhões Kz contraída por contribuintes, revelou em Luanda, o secretário de Estado das Finanças para o Tesouro.

Ottoniel dos Santos, que falava na abertura da 1ª Conferência Internacional sobre a Arbitragem Tributária, declarou que a dívida fiscal decorre da falta de entendimento entre a AGT e contribuintes, em litígios que já levaram a autoridade tributária a solicitar a cativação de valores dos devedores.

Dados apresentados pelo coordenador do Centro de Estudos Tributários (CET), Anísio Samandjata, indicam que, só em 2020, mais de 160 processos de litígio foram registados pelos tribunais, com queixas advindas tanto da AGT, quanto de contribuintes.

Envolvidos nesses litígios com a AGT estão, principalmente, empresas da categoria dos Grandes Contribuintes, disse o coordenador do CET, apontando-os como os de maior índice de litigiosidade.

De acordo com o responsável, na base dos litígios estão as diferenças na interpretação de normas tributárias, quando as partes se opõem em relação à aplicação das normas vigentes para a cobrança de receitas fiscais.