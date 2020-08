AGT forma quadros do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação

Segundo a AGT a medida tem como objectivo aumentar a literácia financeira, entre outros, através da formação dos professores, com vista à introdução de conteúdos relacionados com as questões financeiras e fiscais, nos Programas Nacionais das diversas disciplinas, de todos os ciclos do ensino geral e técnico-profissional.

A iniciativa que data do ano de 2011 foi proposta pelo extinto Projecto Executivo para a Reforma do Estado (PERT), que deu origem à AGT. Neste sentido, a AGT, estabeleceu contactos junto do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) com o intuito de incluir matérias de índole fiscal nos conteúdos escolares ministrados nos vários níveis do ensino geral.

Nesta fase, os esforços estão direcionados na identificação das disciplinas curriculares que irão acoplar tais conteúdos, para posterior selecção das matérias que seriam leccionados pelos professores, em todos as escolas do ensino geral e técnico-profissional, tendo já sido submetida para validação do Ministério da Educação através do INIDE.

Durante as várias sessões formativas, os técnicos da AGT, BNA, CMC e da ARSEG irão abordar temas relacionados com o Sistema Fiscal Angolano, Banca, Seguros e do mercado de capitais.