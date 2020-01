AGT extingue 13 delegações aduaneiras

A Administração Geral Tributária extinguiu 14 delegações aduaneiras, justificando a necessidade reorganização administrativa e gestão eficiente dos recursos humanos dos serviços tributários, diminuição dos encargos administrativos e custos operacionais para o contribuinte.

A AGT destaca que as novas tecnologias de informação e comunicação determinaram este necessidade de reorganização, conforme se pode ler no Decreto Executivo nº 425/19 de 30 de Dezembro assinado pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa.

Assim, estão extintas as delegações aduaneiras do Yema, Kwanda, Mercadorias Contentorizadas de Grupagem, Sonils, de Viaturas, 2ª. Linha de Viana, Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Luanda, do Terminal de Passageiro do Aeroporto Internacional de Luanda, Encomendas Postais, Delegação Aduaneira do Huambo, do Porto Amboim, de Menongue e de Saurimo.

A Administração Geral Tributária esclarece que as actividades desenvolvidas nas delegações aduaneiras extintas passam a tramitar na Delegação Aduaneira do Aeroporto Internacional de Luanda e das Encomendas Postais, para os despachos de mercadorias transportadas via aérea, Delegação Aduaneira do Porto de Luanda e Delegação Aduaneira do Soyo para os despachos de mercadorias transportadas via marítima.

Esclarece ainda que as delegações aduaneiras que estavam espalhadas pelo Aeroporto Internacional de Luanda passam a formam uma só, com a designação de Delegação Aduaneira do Aeroporto Internacional de Luanda e das Encomendas Postais.

Quantos aos processos em curso nas delegações já extintas, a AGT garante a conclusão, bem como realocação dos funcionários e agentes administrativos, tendo em atenção os princípios da racionalidade e do aproveitamento útil dos recursos do Estado.