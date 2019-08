AGT esclarece sobre Imposto Especial de Consumo

Entre essas associações, Júlia Pereira citou a Associação de Industriais de Bebidas de Angola (AIBA), esta última que já veio a público pedir “ponderação” à AGT no agravamento do IEC, cuja aplicação vigora desde 2018.

A AIBA solicitou ponderação à Administração Geral Tributária (AGT) na implementação do Decreto-Lei n°18/19, que agrava o Imposto de Consumo Especial (IEC).

A medida, já em vigor, sobe o Imposto de Consumo Especial de 16 por cento para 25 por cento nas bebidas alcoólicas e de 2 por cento para os refrigerantes e águas, decisão que aquele órgão associativo teme que traga consequências económicas negativas no país.

Em declarações à ANGOP, a técnica do Centro de Estudos Tributários da AGT, Júlia Pereira, justificou que o agravamento do IEC visou reduzir os efeitos “nefastos” do consumo “excessivo” de bebidas nos cidadãos, cujos custos de tratamento recaem para o Estado.

“Os custos onerosos deste acto são suportados pelo Estado, através do combate às doenças causadas pelo consumo excessivo de tabaco e de bebidas alcoólicas”, argumentou.

Júlia Pereira disse ser pretensão do Estado, com a medida, “influenciar” os cidadãos a consumirem menos bebidas alcoólicas e água com adição de corantes, bem como reduzirem o uso de jóias, artigos de decoração, embarcações, aeronaves de recreio, sacos de plásticos, palhinhas e veículos motorizados.