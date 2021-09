AGT arrecada mais de mil milhões kz com leilões online em um ano

A Administração Geral Tributária (AGT) arrecadou mais de mil milhões de Kz com a realização de 10 leilões online de mercadorias que os donos abandonaram nos postos aduaneiros, de Julho de 2020 a Julho deste ano.

Do valor arrecadado, a primeira região composta pelas províncias de Cabinda e Zaire contribuiu com quase 72 milhões Kz. A terceira região, situada em Luanda e Bengo, atingiu os 880 milhões Kz. Este valor revela que nos postos aduaneiros de Luanda e Bengo são os que mais mercadorias são abandonados ou as mais valiosas.

Por sua vez, a quarta região, composta pelo Cuanza Sul, Benguela, Huambo e Bié, vendeu mercadorias no valor de 25,5 milhões Kz, já a sexta região, que está entre Cuando Cubango e Cunene, rendeu 37 milhões Kz em um ano.

Neste mesmo período foram vendidos 225 lotes de produtos diversos, de acordo com o boletim mensal da casa dos impostos a que site AGT arrecada mais de mil milhões de kz com leilões online em um ano.

A equipa da AGT disponibilizou 107 praças online para a venda de mercadorias diversas, em que participaram 950 compradores, dos quais 413 venceram os lances dos leilões.

A Administração Geral Tributária prevê realizar mais leilões nos dias 31 de Outubro, 28 de Novembro e 28 de Dezembro deste ano.