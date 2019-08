AGT arrecada 90% do valor da meta anual

A representação da Administração Geral Tributária (AGT) na província do Uíge arrecadou de Janeiro até ao momento 2 682 milhões de Kz, o que constitui 90% do valor previsto para este ano, revelou a directora da 2ª Região Tributária na abertura do Posto Fiscal de Maquela do Zombo.

Leonor Costa adiantou que da colecta projectada para este ano no Uíge, a AGT espera ainda realizar 646 milhões de Kz, o que eleva a arrecadação do ano em 11,1 pontos percentuais.

O Posto Fiscal de Maquela do Zombo que, entre outros serviços, emite o Número de Identificação Fiscal (NIF), vai reforçar o trabalho para o alcance da meta prevista.

A directora regional da AGT apelou à população a formalizar os negócios com o pagamento dos impostos legalmente exigidos, recordando que esses recursos servem para a execução de vários programas sociais, como a construção de escolas, centros e postos de saúde e outras infra-estruturas.

A vice-governadora do Uíge Catarina Domingos, que inaugurou o edifício, destacou o potencial económico de Maquela Zombo, que vai da indústria mineira, à agricultura e o comércio com a República Democrática do Congo, um país com que partilha uma vasta fronteira terrestre.