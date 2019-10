AGT arrecada 147 milhões Kz no primeiro dia do IVA

A Administração Geral Tributária (AGT) informa aos contribuintes que no primeiro dia da entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e do Imposto Especial de Consumo (IEC) arrecadou 147,4 milhões Kz de IVA e 26 mil Kz de IEC.

A AGT refere que os valores arrecadados foram cobrados, sobretudo, no âmbito das importações de bens, conforme consta num documento a que o Mercado teve acesso.

Em Novembro do ano passado o coordenador do grupo técnico para a implementação do IVA, Adilson Sequeira, avançou que a AGT prevê arrecadar 150 mil milhões Kz no primeiro ano da entrada em vigor do IVA.

“Este valor poderá aumentar nos anos subsequentes, através da passagem das empresas do regime transitório para o geral”, explicou na altura Adilson Sequeira, que falava no workshop dirigido aos deputados sobre temas transversais ligadas às “Finanças Públicas”.

Entretanto, se se mantiver a arrecadação diária em 147 milhões Kz, até Dezembro deverá arrecadar 13,5 mil milhões Kz e até Outubro do próximo ano a AGT poderá arrecadar 52,9 mil milhões Kz, isto é, 183% abaixo do que foi estimado antes da entrada em vigor do IVA.