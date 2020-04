AGT apresenta principais medidas tributárias

De acordo com uma nota daquela instituição a medida enquadra-se no âmbito das acções destinadas a mitigar o impacto da COVID-19, o executivo aprovou, por via dos Decretos Presidenciais n.º 96/20, de 9 de Abril, Medidas Transitórias de Resposta ao Impacto da COVID-19 sobre o OGE e n.º 98/20, de 9 de Abril – Medidas de Alívio do Impacto Económico Provocado pela Pandemia da COVID-19 sobre as Empresas, as Famílias e o Sector Informal da Economia, as seguintes medidas de impacto fiscal:

1-Isenção do pagamento do IVA e dos direitos aduaneiros as mercadorias importadas para fins de ajuda humanitária e doações, sendo as referidas mercadorias, incluindo as produzidas localmente, os serviços e fundos monetários disponibilizados para o mesmo fim, consideradas como custo fiscalmente dedutíveis em sede de Imposto Industrial (n.º 4, do artigo 2.º, do DP n.º 96/20, de 9 de Abril);

2-Suspensão das exportações de bens alimentares nacionalizados, bem como de medicamentos e equipamentos médicos, incluindo os transportados pelos habitantes de zonas fronteiriças (artigo 4.º, do DP n.º 96/20, de 9 de Abril);

3-Extensão do prazo limite do pagamento do Imposto Industrial para os contribuintes do grupo B para 29 de Maio de 2020 (ponto i), do n.º 1 da alínea a) da medida 1, do DP n. º 98/20, de 9 de Abril);

4-Extensão do prazo limite do pagamento do Imposto Industrial para os contribuintes do grupo A para 30 de Junho de 2020, (ponto ii), do n.º 1 da alínea a) da medida 1, do DP n.º 98/20, de 9 de Abril);

5-Atribuição de crédito fiscal de 12 meses sobre o valor do IVA aos contribuintes que efectuarem o pagamento deste imposto na importação de bens de capital e de matéria-prima que sejam utilizados para a produção dos bens da cesta básica definidos no Decreto Presidencial n.º 23/19, de 14 de Janeiro (ponto iii), do n.º 1 da alínea a) da medida 1, do DP n.º 98/20, de 9 de Abril);

6-Permitir o pagamento do Imposto Predial Urbano em quatro parcelas, a primeira até ao final do mês de Abril, a segunda até ao final de Junho, a terceira até final de Agosto e a última até final de Outubro (n.º 6 do artigo 117 do Código do IPU).