AGT apresenta novo sistema de controlo de mercadorias

O controlo consistirá na fixação de um dispositivo electrónico, que funciona com GPS, em camiões que transportam mercadorias para aqueles destinos.

Segundo o director dos Serviços Aduaneiros da AGT, Santos Musamu, que falou à margem do evento, actualmente o controlo de mercadorias, por exemplo, as que entram no país via terrestre, ainda são acompanhadas pela Polícia Fiscal, mas com este sistema já não será necessário.

“ Com este sistema se evitará, igualmente, despesas (ajuda de custos) com o agente da Polícia Fiscal, que acompanha a mercadoria, e riscos do mesmo, porque muitas vezes o efectivo viaja por cima da mercadoria.

O monitoramento dos camiões em trânsito com mercadorias será feito a partir da sede AGT em Luanda, onde estará a central e também noutras regiões que terão condições de controlar em tempo real o movimento de Angola para os demais países fronteiriços.