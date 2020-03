AGT abre campanha de sensibilização para pagamento de impostos

A Administração Geral Tributária (AGT) abre hoje um posto de atendimento na cidade do Sequele, município de Cacuaco, em Luanda, no âmbito de uma campanha de sensibilização e liquidação do Imposto Predial Urbano (IPU).

A campanha vai ser realizada aos sábados, durante um mês, pela representação da AGT do Cacuaco com o objectivo de aproximar a instituição dos cidadãos. Aradson Vunge, técnico da AGT em Cacuaco, disse que os moradores do Sequele vão poder colocar as inquietações e fazer o pagamento do IPU.

Doze técnicos vão estar à disposição dos moradores que se deslocarem ao posto de atendimento, a funcionar na Administração do Distrito Urbano do Sequele. A representação da Administração Geral Tributária do município de Cacuaco recebe, diariamente, mais de 300 pessoas