Agricultura é o sector preferencial para o investimento estrangeiro em Angola - ONU

O documento, apresentado recentemente em Luanda, sublinha que nos anos após o fim do conflito civil, o Investimento Directo Estrangeiro (IDE) atingiu valores significativos no país, mas baixou recentemente e está concentrado no sector da extracção de matérias-primas.

Segundo a Unctad, um portfólio de investimento “mais diversificado e melhor alinhado às necessidades de Angola pode contribuir bastante para o alcance dos objectivos de desenvolvimento nacional.”

A agência diz que o governo estabeleceu um programa ambicioso para reformar o ambiente de negócios e investimentos, mas identifica algumas lacunas e problemas no seu documento.

Entre os desafios, de acordo com o texto, publicado terça-feira no site da ONU, estão o complexo sistema de entrada e estabelecimento de fundos, regulamentações dispendiosas, persistência de práticas comerciais restritivas e falta de capacidade e coordenação institucional.

Dizer que nos últimos 20 anos, a Unctad apoiou mais de 50 países em desenvolvimento e economias em transição, realizando análises de políticas de investimento e prestando apoio técnico para implementar as recomendações.

Segundo a agência, estas Revisões da Política de Investimentos “ajudaram os países a atrair mais investimento directo estrangeiro, além de melhorar o clima de negócios.”