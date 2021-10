Agricultores passam a pagar 65% dos fertilizantes

Os agricultores nacionais poderão pagar 5 mil Kwanzas por cada 50 quilogramas de fertilizantes, segundo Anilson Tomé, director do Gabinete de Gestão do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA), quando falava no webinar sobre a campanha agrícola, realizado em Luanda pelo Ministério da Economia e Planeamento (MEP).

A medida, anunciada por Anilson Tomé, enquadra-se na política de subvenção dos preços dos fertilizantes, lançada pelo Executivo com vista dinamizar a actividade agrícola no País. Assim, o Estado assume 35% dos custos do produto, ao passo que os produtores pagam os restantes 65%.

Com esta iniciativa, afirma, o FADA pretende garantir o processo de formalização dos produtores agrícolas para que contribuam na economia, mediante o pagamento de impostos e a criação de outras vantagens.

O FADA recebe apoio institucional dos governos provinciais, administrações municipais para o tratamento de algumas documentações necessários para o processo. “Nesta altura, temos como piloto em seis províncias, nomeadamente Malange, Bié, Huambo, Huíla, Cuanza Sul e Benguela”.