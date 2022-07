Agências de transportes arrecadaram 95,3 mil milhões Kz nos últimos anos

As cinco agências do Ministério dos Transportes (MINTRANS) arrecadaram nos últimos cinco anos 95,3 mil milhões kz, período marcado por uma redução de receitas, em 2020, devido ao Covid-19, avançou secretário-geral do Ministério dos Transportes, Miguel Pereira.



Os dados foram avançados pelo, secretário-geral do Ministério dos Transportes quando apresentava quando apresentava no primeiro dia do 14º conselho consultivo do departamento ministerial, que decorre até terça-feira, na província do Namibe.

O Ministério dos Transportes conta com a Agência Marítima Nacional (AMN), da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), a Autoridades Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA).

No que se refere às despesas, as agências registaram um volume na ordem dos 90 mil milhões Kz no período em referência.

"Em 2020 é notório o pico das receitas e o aumento das despesas neste mesmo ano, que tem a ver com as despesas realizadas no âmbito da prevenção da Covid-19", salientou o secretário-geral do Ministério dos Transportes de Angola.

Segundo Miguel Pereira, ao longo do período de reforma o Ministério dos Transportes apresentou uma previsão de despesas na ordem dos 2,5 mil milhões de Kz, mas o Ministério das Finanças "efectuou ligeiros cortes às previsões".

"Ao longo do quinquénio, o Ministério dos Transportes recebeu de quota financeira (recursos que o Ministério das Finanças canaliza para a execução de despesas) do Ministério das Finanças 1,1 mil milhões Kz", realçou.

Por sua vez, o director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, Guilhermino Narciso, ao apresentar o sector em números, disse dados recolhidos até maio deste ano apontam que o principal modal para o transporte de passageiros continua a ser por excelência o ferroviário, com um peso de 96% no último quinquénio.

Guilhermino Narciso realçou que para a carga, o modal marítimo portuário é o principal meio de transporte, com uma quota média de 93%, com um registo cumulativo de 54 milhões de toneladas até maio do presente ano.

No período em referência foi registado um total de 500,8 milhões de passageiros transportados, 18% abaixo do previsto pelo ministério, que era 612 milhões de passageiros.

No que se refere à carga, a previsão era de 38 milhões de toneladas e registou-se no período entre 2018 e 2021, no seu agregado, o manuseamento de 42,8 milhões de toneladas, ou seja, 10% acima do previsto até os finais de 2021.

O subsector da aviação civil, de acordo com Guilhermino Narciso, foi um dos mais afectados pela pandemia da Covid-19, registando um défice de mil milhões de kwanzas nos seus resultados líquidos, "fortemente influenciado por esse contexto pandémico".