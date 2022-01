Agência S&P melhora ‘rating’ da RDC depois do apoio do FMI

A agência de notação financeira Standard & Poor’s melhorou o ‘rating’ da República Democrática do Congo (RDC) para B- devido à melhoria da balança de pagamentos, no seguimento do financiamento do FMI e melhor desempenho do sector mineiro, noticiou a Lusa.

“As vulnerabilidades da balança de pagamentos da RDC melhoraram, principalmente devido ao desempenho forte da exploração mineira de cobre e cobalto e pelo financiamento significativo do Fundo Monetário Internacional (FMI)”, lê-se na nota que dá conta da melhoria da avaliação sobre a qualidade do crédito soberano, que passou de CCC+ para B-, ainda abaixo da escada de recomendação de investimento.

Na explicação do ‘rating’, a S&P diz que mantém a perspectiva de evolução estável e aponta que “a contínua expansão da produção no sector mineiro, uma expectativa favorável do comércio e as reformas anunciadas e em curso pelo governo também sustentam a previsão de um crescimento económico forte”.

A agência de ‘rating’ estima que a RDC, o maior vizinho de Angola, cresça 6% este ano e 6,5% até 2025, mantendo a dívida pública muito abaixo da média da África subsaariana, à volta de 15%, e aponta que o programa de financiamento do FMI, no valor de 455 milhões USD (408 milhões de euros), vai ajudar o país, ainda que não resolva todos os problemas.

“Apesar de um progresso notável no último ano, consideramos que a situação de segurança e de política interna continua frágil, particularmente no contexto das vésperas das eleições, marcadas para 2023”, acrescentam os analistas.

A perspectiva de evolução estável para o ‘rating’ nos próximos 12 a 18 meses “equilibra as melhores perspectivas económicas, o apoio dos doadores e a moderação dos desequilíbrios externos com os níveis de receita muito baixos, a elevada vulnerabilidade às flutuações dos preços das matérias-primas, por causa da dependência do sector mineiro, e um cenário político e de segurança ainda frágil”, diz a S&P.

A RDC tem a segunda taxa mais baixa de PIB per capita, sendo superada apenas por Moçambique na lista dos países africanos analisados pela S&P, que conclui que “a sua economia é limitada e concentrada no sector mineiro, o que a deixa vulnerável ao comércio internacional e à evolução da pandemia da COVID-19”.