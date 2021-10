Agência Nacional atribui 33 licenças para o ouro

O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás registou, até ao momento, um total de 33 títulos mineiros para a exploração de ouro dos quais oito para a área de exploração e 25 para prospecção, anunciou o administrador Executivo da Agência Nacional de Recursos Minerais (ANRM), João Chimuco.

De acordo com João Chimuco, o seminário de ouro vai realizar-se esta segunda-feira (25) na cidade do Lubango, província da Huíla, o número de empresários interessados na exploração de ouro aumentou, passando dos anteriores 28 (inscritos na base de dados) para os actuais 33 detentores de títulos já outorgados.



O também coordenador do seminário sobre a exploração de ouro destaca o fórum da Huíla como um momento importante para o País, porque o ouro é uma das commodities que o Executivo pretende reforçar a estratégia de diversificação da economia.



Conforme justificou, a realização do seminário poderá ser também um momento para registarem-se novos pedidos, porquanto há um elevado interesse por parte dos especialistas da área em adquirirem os títulos.



"Temos como público-alvo os operadores mineiros, empresas que detêm títulos de prospecção e de exploração, bem como unidades superintendidas pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás", frisou.



João Chimuco afirmou ainda que no decorrer do seminário vão ser abordados aspectos relacionados com a prospecção, exploração, produção e comercialização de ouro, com uma componente voltada para o acesso aos direitos mineiros.

Será um dia de reflexão para debater os problemas, buscar soluções sobre os variados assuntos ligados à cadeia do ouro no País, disse o administrador da Agência Nacional dos Recursos Minerais.