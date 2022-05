África precisa estar preparada para processar 125 biliões de barris de petróleo

Os Países Membros da Organização Africana de Produtores de Petróleo e parceiros reflectiram, ontem, sobre as condições que o continente dispõe para produzir e processar 125 biliões de barris de petróleo de reservas confirmadas, sem o apoio da tecnologia e finanças ocidentais, segundo noticiou a Angop.

Na Mesa Redonda sobre “Conteúdo Local Africano: Revisão de Política e Progressos na Implementação de Conteúdo Local na África”, os participantes reflectiram o quão preparada está a África para produzir, processar e comercializar os mais de 125 biliões de barris de reservas comprovadas de petróleo e mais de 500 triliões de pés cúbicos de gás, sem tecnologia e finanças ocidentais.

A sessão proporcionou uma oportunidade para destacar desenvolvimentos e progressos no conteúdo local, desenvolvido nos países africanos produtores de petróleo e gás, especialmente à luz da transição energética global, longe dos combustíveis fósseis.

Simbi Wabote, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento e Monitoramento de Conteúdo da Nigéria, avançou que, dentro em breve, os parceiros do sector poderão retirar as tecnologias, recusar-se em comprar os produtos africanos, obrigando os países a terem capacidade para continuarem a caminhar.

O quadro sénior nigeriano, que foi moderador do referido painel, lamentou o facto de 600 milhões de africanos estarem sem acesso à electricidade, o que chamou por “ continente as escuras”.

Com base em estatísticas já publicadas queixou-se, de igual modo, da existência de 800 milhões africanos sem acesso ao gás de cozinha, sobretudo agora que se fala de transição energética.

Em relação à transição energética, diz ser um assunto que também já se discute no seio dos nigerianos, mas, no seu ponto de vista, a transição energética não é um fenómeno de hoje, lembrando a substituição do uso da lenha pelo carvão e assim em diante.