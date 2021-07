África gasta 5 mil milhões USD para a conversão de moedas

O continente africano gasta em média 5 mil milhões USD por ano para a conversão de moedas, num universo de 42 existentes actualmente, constituindo um desafio para o programa de integração africana, revelou o secretário-geral da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA).

Falando sobre as perspectivas de integração regional na ZCLCA, em Luanda, onde cumpriu uma visita de cinco dias, Wamkele Mene, destacou que a criação de uma moeda única africana seria favorável para o reforço económico e uma maior integração do continente africano.

Segundo o responsável, uma das matérias que preocupa o continente africano prende-se com a fraca capacidade industrial, argumentando que urge seguir um modelo linear de industrialização. “Tem-se feito bons discursos sobre o tema, mas na verdade faltam iniciativas concretas”, disse.

Wamkele Mene lembrou ainda que um único País não pode industrializar-se por si só, defendendo a aplicação de mecanismos bilaterais para o desenvolvimento do continente. Aponta a áreas dos automóveis como bastante promissora.

Conforme frisa, é necessário aprimorar os mecanismos para a conclusão do processo de integração africana, sendo o sector privado a mola impulsionadora para implementação do acordo.

“Existem de facto muitos benefícios e temos de trabalhar com os governos, associações empresariais, entre outros, para a implementação da ZCLCA”, nota alertando que caso não se consiga finalizar o processo agora, será ainda mais difícil no futuro.

Wamkele Mene defendeu também a criação de um fundo de investimento da ZCLCA para apoio ao empresariado, tendo em conta a criação de uma janela única, uma plataforma para que as pequenas e médias empresas possam aceder e interagir umas com as outras em qualquer ponto do continente. Garante que no final deste mês de Julho este processo deve estar concluído para que todas empresas tenham acesso a esta janela, caso contrário os benefícios irão todos para as grandes empresas.

Por seu lado, o ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes reafirmou que o País, que já ratificaram o documento da criação da ZCLCA, vai submeter, em breve, à Comissão da União Africana a sua proposta de oferta tarifária, que pode ser aprovada em Conselho de Ministros até ao final do mês.

Riscos associados

Para Filomena Oliveira, existem alguns riscos associados à adesão à ZCLCA como a falta de financiamento dos bancos comerciais, falta de acesso às instituições financeiras, falta de cobertura de balcões em regiões fronteiriças aliada a falta de competitividade.

Outro risco tem que ver com o facto de a ZCLCA poder ser usada como uma porta de acesso à colonização económica por parte de multinacionais, sem origem africana, atropelando a debilitada realidade sócio económica africana.

A empresária cita alguns constrangimentos gerados ou decretos executivos que podem, efectivamente, constituir oportunidades para que os empresários e os países capitalizem para o desenvolvimento do seu tecido empresarial.

Um deles, por exemplo, é o embargo económico decretado à África do Sul, no tempo do apartheid, que teve como consequências o desenvolvimento do seu tecido industrial e do agronegócio, tendo o país, como frisa, se tornado auto-suficiente, usando a resiliência, tornando-se num dos países mais desenvolvidos do continente africano.

Cita também a Rússia, que devido ao embargo económico da União Europeia e dos EUA, passou de um dos maiores importadores de trigo e outros produtos alimentares para um dos maiores exportadores de trigo e até carne bovina. Para o efeito, avança, contratou 15 mil famílias de fazendeiros sul africanos que estão a ser combatidos na África do Sul, deu-lhes terra, casa, equipamentos e crédito e são eles que estão na base, hoje, do sucesso do agronegócio naquele país da ex-URSS.

“O Irão graças ao embargo económico decretado pela comunidade internacional e os EUA acabou recentemente de apresentar um projecto de milhares de quilómetros de canais de água, que é retirada dos oceanos”, disse adiantando que depois de dessalinizada água é canalizada em três grandes sistemas de canais para irrigação das áreas longínquas para a produção de alimentos e assegurar a auto-sustentabilidade alimentar do país.

Em resumo, Filomena Oliveira frisa que sanções e situações indesejáveis e adversas podem e devem ser catalisadoras de soluções de auto-sustentabilidade e desenvolvimento de um país, do empresariado local, criando riqueza e rendimentos como a única arma contra a fome e a pobreza.