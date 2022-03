África do Sul regista crescimento económico de 1,2% no quarto trimestre de 2021

A economia sul africana cresceu 1,2% no último trimestre do ano passado impulsionada por uma recuperação da agricultura e da manufactura, noticiou africanews.

Segundo estatísticas o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2% nos últimos três meses de 2021, após uma contracção de 1,7% no terceiro trimestre.

A economia cresceu 4,9% no ano civil de 2021, após contrair 6,4% em 2020, informou a agência de estatísticas.

A economia luta para ganhar força, apesar das promessas de reformas abrangentes feitas por Ramaphosa depois que ele assumiu o cargo em 2018, com persistentes cortes de electricidade, entre outros problemas.

2021 registrou aumento em relação a uma contracção de 6,4% no PIB em 2020, quando o país entrou na pandemia, pois já estava em recessão.

Essas dificuldades económicas se reflectem nas taxas recordes de desemprego registadas em 2021 de 34,9% em Outubro, chegou a 65% entre os jovens, segundo as últimas estatísticas oficiais.

A agricultura cresceu 12,2% no trimestre, a manufactura em 2,8% e as vendas do comércio varejista em 2,9%. Mas a mineração contraiu 3,1%, a construção em 2,2% e as finanças em 0,8%.~

O Ministério das Finanças espera um crescimento económico de 2,1% este ano, disseram autoridades e economistas está muito abaixo do nível necessário para fazer um ato significativo no desemprego e na pobreza.