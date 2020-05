África do Sul prepara-se para reabrir gradualmente a economia

O governo da África do Sul anunciou planos para facilitar ainda mais um bloqueio em todo o país, já que as consequências de fechar grande parte da economia ameaçam superar os danos causados ​​pelo coronavírus.

As consultas começarão nos próximos dias sobre a transferência da maior parte do país para o nível de alerta de doenças 3 até o final do mês, a partir do nível 4, e permitirão que várias indústrias adicionais retomem suas operações, disse o presidente Cyril Ramaphosa em um discurso televisivo à nação.

As restrições de nível 4 permanecerão em vigor nas áreas onde as taxas de infecção são mais altas, incluindo algumas das principais cidades.

"Agora estamos a nos preparar para um maior alívio do bloqueio e uma abertura gradual de nossa economia", disse Ramaphosa. “Se suspendermos o bloqueio muito abruptamente e rapidamente, corremos o risco de um aumento rápido e incontrolável de infecções. Portanto, continuaremos a proceder com cautela, informados pelas melhores evidências disponíveis. ”

As autoridades têm enfrentado críticas crescentes de que algumas regras de bloqueio não fazem sentido, não têm influência na luta contra o vírus e causaram danos indevidos ao país.

O governo anunciará mudanças nos regulamentos do nível 4 para expandir as actividades comerciais permitidas e o comércio electrónico e reduzir as restrições ao exercício, disse Ramaphosa.