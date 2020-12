África do Sul investiu mais de 670 milhões USD nos últimos dois anos

O Presidente do Conselho de Administração da AIPEX, António Henriques da Silva, incentivou os empresários sul africanos a investir em Angola e aproveitar as iniciativas e os esforços do Governo para a criação de um melhor ambiente de negócios no País.

O responsável proferiu tais declarações na abertura do webinar sobre ´Oportunidades de Negócios em Angola´, que decorre em Luanda entre os dias 1 e 3 do corrente mês em parceria com a WESGRO.

A iniciativa sul africana poderá ser materializada através da criação e aprovação de mecanismos legais de incentivo ao investimento estrangeiro, uma vez que os dois países mantêm boas relações comerciais.

Avançou que de Outubro de 2018 a Outubro de 2020, o total de investimento sul-africano é superior a 670 milhões USD, sendo o maior investidor africano em Angola, tendo como os principais sectores produtos com origem no petróleo, o agronegócio, a indústria, o turismo, o comércio e as pescas.

“O mercado sul-africano é dos mais abertos em África e as oportunidades são imensas”, disse.

Frisa ainda que uma vez que a economia do País depende apenas do sector petrolífero que suporta o Orçamento Geral do Estado (OGE), em mais de 90%, Angola tem uma missão árdua e urgente na diversificação da economia.

Nota ainda que a AIPEX dispõe de uma nova ferramenta útil para a facilitação e aceleração da implementação das iniciativas de investimento, denominada ‘Janela Única do Investidor´, com objectivo de reduzir a burocracia e melhorar a articulação institucional, removendo os obstáculos ao investimento.