África depende de apoio no orçamento, saúde e emprego para recuperar

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, disse hoje que a recuperação no continente depende da mobilização de recursos internacionais no apoio orçamental, fornecimento de serviços de saúde e emprego dos jovens.

"A velocidade e a qualidade da recuperação vai depender da quantidade de recursos que vamos conseguir mobilizar para lidar com a pandemia", disse o banqueiro, durante uma intervenção na Conferência Económica Africana (CEA), que decorre até hoje em formato virtual a partir de Abidjan.

África, disse o banqueiro, precisa de apoio em muitas áreas, mas principalmente na vertente orçamental, de saúde e de emprego para os jovens.

"Se não conseguirmos garantir que África recebe apoio para libertar espaço orçamental, teremos um valor muito limitado para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, mas eu sou um optimista e acho que no final vamos ter alguma ajuda em termos de recursos para recolocar as coisas no caminho certo", disse o banqueiro nigeriano.

No capítulo da educação, Adesina vincou que a diferença entre as necessidades de financiamento e as verbas disponíveis "já vai nos 40 mil milhões USD, e piorou" devido à pandemia, acrescentando que em países como o Níger, Mali ou Burkina Faso são já nove milhões o número de alunos que não estão a ir à escola.

A edição deste ano da Conferência Económica Africana, organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), pela Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), decorre em formato virtual entre terça e quinta-feira, com o tema "África para além da COVID-19: aceleração para um desenvolvimento sustentável inclusivo".

África registou 352 mortes devido à COVID-19 e mais 19.578 novos casos de infecções nas últimas 24 horas, contabilizando agora 54.916 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.304.485 casos de pessoas infectadas nos 55 membros da União Africana.

A pandemia da COVID-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.