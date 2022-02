África defende reconversão da dívida

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu na cimeira da União Africana (UA), realizada em Addis Abeba, na Etiópia, o perdão ou a reconversão da dívida africana, para financiar a recuperação económica no continente, avançou o Jornal de Angola.

Na intervenção que fez, durante a 35ª cimeira da União Africana (UA), encerrada no domingo, José Neves considerou que África, sozinha, não tem meios suficientes para financiar as medidas de resposta e recuperação da crise económica, pandémica e climática.

A par do perdão ou reconversão da dívida, defendeu também a necessidade de assegurar-se o financiamento complementar, através de outras formas e fontes de financiamento externo, nomeadamente o Investimento Directo Estrangeiro (IDE), a cooperação internacional e a assistência financeira externa apropriada.

“Manifesto a minha preocupação pelas constantes ameaças à paz, segurança e estabilidade no continente, mormente na região Oeste-africana e do Sahel. Estou a falar concretamente do terrorismo e da subversão da ordem constitucional instituída, através de golpes de Estado que têm minado o continente”, disse.

Para José Maria das Neves, construir resiliência na nutrição no continente africano visa “acelerar o capital humano e o desenvolvimento social e económico”, aliás, tema escolhido para 2022 pela organização de 55 Estados africanos, que celebrou este fim-de-semana 20 anos desde que se reuniu em cimeira pela primeira vez, em Durban, na África do Sul, isto em Julho de 2002, substituindo-se à Organização da Unidade Africana (OUA), fundada em 25 de Maio de 1963.