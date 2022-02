Afreximbank dispõe de USD um bilião para ajuste da Zona de Comercio Livre

O Banco Africano para as Exportações e Importações tem disponível um bilião USD, dos 10 biliões USD previstos para os próximos seis ou 10 anos, para a implementação ininterrupta do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA) do qual Angola é parte signatária, noticiou a Angop.

No quadro deste financiamento, o secretário-geral da AfCFTA , Wamkele Mene, e o presidente do Afreximbank, Benedict Omarah, assinaram, esta Quarta-feira, no Cairo, Egipto, o Acordo de Gestão do Fundo de Base de Mecanismo de Ajuste, numa cerimónia híbrida (presencial e remota).

As duas instituições foram mandatadas pela Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA) e pelo Conselho de Ministros da AfCFTA, para apoiarem os Estados Partes a ajustarem-se ao novo ambiente comercial liberalizado e estabelecido pelo Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana.

O Fundo de ajustamento AfCFTA foi concebido para facilitar e fornecer apoio ao processo, com base em subvenções de assistência técnica e financeira, e financiamento de compensação das Partes e entidades privadas da AfCFTA. Assim, quem necessitar, no caso País, deve recorrer ao Banco Africano para as Exportações e Importações (Afreximbank).

Sabe-se que esse mecanismo (tal fundo) prevê também incentivar pessoas singulares, como mulheres jovens e gestores de micro, pequenas e médias empresas, para se adaptarem e participarem efectivamente em ambiente comercial, no âmbito do Acordo africano estabelecido para a operacionalização do projecto.

O Fundo de Ajuste prevê o recebimento de contribuições financeiras voluntárias dos estados Partes e parceiros de desenvolvimento, para a criação, manutenção e crescimento do Fundo de Base, que vai criar reservas para outros fundos, como os General e de Crédito, e quaisquer outros que possam surgir.