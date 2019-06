Afreximbank discute em Moscovo livre-comércio em África

Durante os dois dias de trabalhos públicos, representantes de vários países vão discutir questões como as relações sul-sul, o investimento ferroviário no continente, bem como a aposta na cibersegurança, entre outros temas.

No encontro, que conta com o apoio do Governo russo, será feito um balanço da cooperação Rússia-África.

Uma vez operacional, esta será a maior área de livre-comércio no mundo, desde a fundação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995, com 1,2 mil milhões de consumidores e um produto interno bruto (PIB) combinado de cerca de 3,4 mil milhões de dólares (3% do mundo), informa o Notícias ao Minuto