Afinal, Wall Street não tem medo da inflação

Depois de muitos dias em que a perspectiva de uma forte subida da inflação homóloga para os 5% era apontada como uma das causas de dias e dias de quedas do mercado, no dia em que a inflação fixou conhecida, os mercados subiram na sua generalidade.

O Dow Jones fechou a somar 0,06%, para se fixar nos 34.466,24 pontos; o Standard & Poor’s 500 avançou 0,47%, para 4.239,18 pontos, o que constituiu um recorde de fecho; e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,78% para se fixar nos 14.023,33 pontos.

O foco dos investidores estava nos dados do índice de preços no consumidor em Maio, dados a conhecer pouco depois da abertura: o IPC aumentou 0,6%, depois de ter subido 0,8% em abril. Mas, apesar de permanecerem os receios de uma inflação persistente, o mercado subiu, com os analistas a dizerem desta vez que os investidores estão convencidos de que o aumento da inflação é um dado passageiro. Por outro lado, dizem ainda, a inflação surge porque o alinhamento da administração Biden com o regresso do desenvolvimento da economia está a dar resultado.

Mais ainda, este aumento permite antever que o Fed pode não reduzir os estímulos este ano, mesmo que o banco regulador não tenha um grande apresso pelo aumento exagerado da inflação.

“Os recentes dados do mercado laboral nos Estados Unidos são um sinal positivo de que a retoma está a acelerar no país”, disse à agência Reuters uma analista da Rystad Energy, Louise Dickson.M