Aeroporto de Lisboa é travão ao turismo, diz o Fórum para a Competitividade

Com o Brexit e o abrandamento internacional, surgiram receios de houvesse alguns problemas neste sector, o que justifica este destaque dado pelo Fórum na sua nota de conjuntura de agosto.

Na óptica dos analistas do Fórum liderado por Pedro Ferraz da Costa, a saturação do aeroporto de Lisboa é um travão ao turismo. “Com a conclusão das obras no Aeroporto Humberto Delgado, em Agosto de 2020, e abertura do novo aeroporto, em 2022, abrem-se novas oportunidades para um crescimento mais robusto a partir daí”, diz o Fórum para a Competitividade.

“Há, evidentemente, riscos da desaceleração internacional, mas a expansão da TAP para novos destinos, como os EUA, podem mitigar este efeito”, diz o Fórum.

Recorde-se que esta é também a opinião do presidente da Confederação do Turismo de Portugal que tem dito várias vezes que a extensão do aeroporto de Lisboa tem de ser encarada como um desígnio nacional porque é aqui que está o principal problema que o sector enfrenta.

No 1º semestre de 2019, o número de hóspedes subiu 7,6%, mais pelos residentes (8,9%) do que pelos não residentes (6,8%). As dormidas aumentaram menos (4,7%), também mais pelos residentes (8,9% versus 3,0%). Os proveitos totais subiram 7,6%, em linha com a variação do número de hóspedes e mais do que as dormidas.

Na distribuição dos proveitos por região, destaque-se, pela positiva, o Alentejo (+16,2%), Norte (+13,2%) e Açores (11,6%). Apesar dos receios pelo Brexit, as receitas no Algarve cresceram acima da média (7,9%), sendo apenas de registar a queda da

Madeira (-4,9%).