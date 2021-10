Adopção de medidas contra crimes cibernéticos na forja

A criação de chaves-públicas para assegurar a identificação digital dos usuários, nos próximos anos, está a ser encarada como uma solução eficaz para travar todas as ameaças cibernéticas diárias sofridas pelas instituições públicas e privadas.

Segundo afirmou, em Luanda na conferência sobre “Investigação Corporativa e Segurança Cibernética em Angola”, o secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, a assinatura digital é uma resposta adequada aos ataques.

Mário Oliveira disse também que cerca de 90% dos ataques cibernéticos no País e de modo geral pelo mundo podem ser evitáveis desde que os usuários melhorem as práticas de segurança.

“O Executivo tem trabalhado nas condições para a implementação da Infra-estrutura Nacional de Chaves Públicas de Angola (ICP - ANGOLA),como meio de assegurar a identificação digital, através da assinatura digital”, disse.

A execução das infra-estruturas, de acordo com o secretário de Estado das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, deve-se à necessidade de estabelecer no sector uma estrutura de confiança electrónica, para que as entidades certificadoras disponibilizem serviços que garantam execuções de transacções electrónicas seguras, com autenticação forte, bem como a assinatura electrónica de transacções ou informações, documentos electrónicos, assegurando a autoria, integridade, não repúdio e confidencialidade.

Por outro lado, disse o governante, o Ministério, através da Direcção Nacional de Políticas de Cibersegurança e Serviços Digitais, trabalha na criação de condições legais e regulamentares, para a operacionalização do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento (CERT) de incidentes informáticos. Está ainda em curso o processo que culminará com a aprovação da Estratégia Nacional de Cibersegurança.