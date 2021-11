Administradora do Banco de Moçambique diz que foi chantageada

A administradora do Banco de Moçambique, Silvina de Abreu, disse que sofreu "chantagem emocional e pressão" dos serviços secretos para dar parecer favorável à contracção das dívidas ocultas, sob o argumento de serem de "importância estratégica".

"Senti esses aspectos todos na minha pele, tenho essas sequelas e até aqui o assunto me persegue", afirmou Abreu.

A administradora do Banco de Moçambique falava como declarante no julgamento do processo principal das dívidas ocultas que decorre no Tribunal Judicial da Cidade de Maputo.

Silvina de Abreu avançou que a "chantagem emocional e psicológica" foi exercida por António Carlos do Rosário, então director da Inteligência Económica do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE) e arguido no caso.

"Fazia chantagem emocional forte. Ele estava sempre a referir que tínhamos que ser patriotas e nós não devíamos estar a criar constrangimentos para que os projectos avançassem", afirmou Abreu.