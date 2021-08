Actividade na zona euro cresce a um dos ritmos mais altos em duas décadas

A actividade na zona do euro continuou a crescer em Agosto a um dos ritmos mais altos das últimas duas décadas, impulsionada pelo sector dos serviços, anunciou esta segunda-feira o Instituto Markit.

Pela primeira vez desde o início da pandemia da COVID-19, a taxa de crescimento do sector dos serviços foi superior à do sector manufatureiro, o que se deveu à sua reabertura após as restrições impostas pelos Governos para conter novos surtos, explica aquele organismo em comunicado.

O índice PMI da IHS Markit, o indicador composto da actividade global da zona euro, situou-se nos 59,5 pontos em agosto, contra 60,2 pontos em Julho, o seu nível mais elevado desde 2006.

Para esta evolução contribuiu o comportamento do sector de serviços, o que se deveu ao aumento da actividade permitida pelas menores restrições impostas para conter a pandemia, apesar do ritmo de crescimento ter sido um pouco mais lento do que o observado em Julho (máximo em quinze anos), por causa do recente aumento dos contágios.

A produção na indústria manufatureira continuou a crescer a um dos maiores ritmos da sua história, embora com menos força do que nos meses anteriores, por causa dos atrasos generalizados nas cadeias de fornecimento, o que gerou também custos mais elevados.

O economista da IHS Markit Chris Williamson afirmou que "estes custos, associados ao aquecimento da procura, causaram um aumento quase recorde nos preços médios dos produtos e serviços, apesar de haver alguns sinais bem-vindos de que as pressões inflacionistas podem ter passado pelo pior, por agora".