Actividade industrial cresce 6% no segundo trimestre de 2022

A actividade industrial no País cresceu 6% no segundo trimestre de 2022, face ao período homólogo, de acordo com os dados do Índice de Produção Industrial (IPI) recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados apresentados no estudo do INE, o crescimento da actividade industrial no País foi influenciada pelo desenvolvimento da indústria transformadora na ordem dos 6,8%, extractiva (5,9%), produção e distribuição de electricidade, gás e vapor (4,7%) e pela captação, tratamento e distribuição de água e saneamento (3,3%).

Se comparado com o primeiro trimestre de 2022, aponta o estudo do INE, a variação foi de 3%. Analisando o IPI por tipo de bens, verificou-se que os bens de consumo foram os que registaram maior variação homóloga com 12,3%.

Para o economista Carlos Lumbo, os números apresentados pelo INE seguem a tendência dos indicadores de confiança publicados recentemente pela mesma instituição e reflectem, avança, em grande parte os bons tempos da conjuntura económica, desde o início da fase ascendente do preço do petróleo e o fim das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

O economista afirmou que os números apresentados pelo INE mostram que a indústria transformadora tem estado a progredir no conjunto da produção industrial, na medida em que apresenta sempre taxas de crescimento maiores do que as da indústria extractiva.

“É impressionante o facto de os anteriores relatórios do INE apresentarem variações positivas para indústria transformadora durante os anos de crise entre 2017 e 2021, quando a indústria extractiva apresentava sempre variações negativas. Isto é difícil de perceber, pois a indústria extractiva foi sempre a locomotiva da economia em Angola”, afirmou.

Já o membro da direcção da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola (AIMCA), Luís Diogo, considera este crescimento como sendo “uma luz no fundo do túnel”.

O responsável afirma que o País apresenta uma melhoria generalizada do ambiente de negócios consubstanciado com a implementação de medidas de ordem económica e cambial, onde se verificou maior aposta no sector industrial.

Luís Diogo sublinhou ainda que a ambição da AIMCA é de que a indústria transformadora atinja crescimentos na ordem dos dois dígitos.

Constrangimentos

De acordo com Carlos Lumbo, a industrialização em Angola encontra entraves de ordem política, na medida em que já se vai perdendo a conta dos planos e programas para a resolução dessa problemática.

O Relatório Económico Angola 2019/2020 do CEIC, aponta o economista, apresenta uma série de informações e recomendações importantes no sentido do desencadeamento de um consistente processo de transformação estrutural da indústria não petrolífera e de outros sectores da economia angolana.

“Em vez disso, o Governo continua a elaborar programas imbuídos de pragmatismo de senso comum”, disse.

Carlos Lumbo refere igualmente que o principal sintoma dos problemas do sector industrial em Angola é a preponderância da indústria petrolífera, com cerca de 85% de importância no conjunto da indústria nos dados de 2010, e uma percentagem que deve ser ligeiramente inferior actualmente.

“Isto reflecte o facto de os planos e as acções governativas não terem conseguido, ainda, promover uma verdadeira transformação estrutural em toda a economia. Refiro-me a questões estruturantes como a optimização e o reforço do quadro institucional, a educação, a saúde, as infra-estruturas e o ambiente de negócios”, acrescentou.

A AIMCA entende que o sector industrial em Angola tem potencial de crescimento enorme, mas aponta algumas questões que o País tem de ultrapassar, nomeadamente no que concerne às infra-estruturas de apoio (energia, água, vias de acesso) por um lado e por outro que se dê continuidade à implementação e execução das medidas de apoio à diversificação económica.

“Também não podemos descurar que no momento actual, existe uma oportunidade para que os produtos de origem nacional possam internacionalizar-se, atendendo ao conflito existente na Europa”, sustentou.

O que fazer para melhorar o sector

Para melhorar o sector, Carlos Lumbo aponta para a necessidade da adopção de políticas com impactos transversais à economia: optimização e reforço das instituições, melhoria na educação, saúde, tratamento adequado das infra-estruturas (qualidade e manutenção, o que por sua vez está ligado a procedimentos de contratação pública).

“É necessário melhorar o ambiente de negócios. O caminho para uma economia competitiva passa indispensavelmente por aí”, acredita.

Noutra vertente, a AIMCA defende a necessidade de se apostar na normalização dos artigos de produção nacional, redução da carga fiscal e melhoria das infra-estruturas de apoio aos pólos industriais, designadamente no maior polo industrial do País (o de Viana).

Considera ainda importante manter a melhoria contínua na efectiva protecção da indústria nacional face à concorrência externa.