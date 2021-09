A actividade económica do Brasil cresceu 0,6% em Julho face a Junho, registando quatro meses consecutivos de expansão, e já está num nível superior ao período que antecedeu à pandemia, informou o Banco Central do país.

De acordo com a Lusa, o chamado Índice de Actividade Económica (IBC-Br), que a autoridade monetária mede mensalmente na tentativa de antecipar a trajectória do Produto Interno Bruto (PIB) do país, atingiu 140,52 pontos em Julho, superando, assim, o patamar de Fevereiro de 2020 (139,16 pontos), quando o Brasil registou o seu primeiro caso da COVID-19.

O crescimento de 0,60% da actividade económica em Julho praticamente dobrou a projecção dos economistas para o mês (0,35%).

Segundo o Banco Central, a actividade económica do Brasil cresceu 5,53% em Julho face ao mesmo mês do ano passado, quando o país já havia suspendido parte das medidas de distanciamento social e superado o pior momento económico da primeira vaga da pandemia da COVID-19.

O banco emissor disse ainda que a actividade económica brasileira cresceu 9,44% no último trimestre (Maio a Julho) face ao mesmo período do ano passado e que acumula uma expansão de 6,8% nos primeiros sete meses do ano de 2021.

Graças a essa recuperação, a actividade económica do Brasil acumula um crescimento de 3,26% nos últimos 12 meses até Julho na comparação com o período entre Agosto de 2019 e Julho de 2020.

Os números são compatíveis com as projecções tanto do Governo quanto dos economistas, que prevêem que o Brasil encerrará 2021 com um crescimento económico da ordem de 5,15% após a retracção histórica do ano passado (-4,1%) e que superará a crise gerada pela COVID-19.