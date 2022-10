Actividade económica brasileira cai em Agosto, mas cresce a uma taxa anual de 2%

A actividade económica do Brasil caiu 1,13% em Agosto face a Julho passado, mas mantém uma taxa de crescimento anual de 2,08%, informou nesta segunda-feira o Banco Central do país.

O Índice de Actividade Económica, medida usada para antecipar o Produto Interno Bruto (PIB), comportou-se em Agosto pior do que o esperado pelo mercado financeiro, que esperava um resultado negativo menor e interrompeu uma sequência de duas subidas consecutivas.

No entanto, avançou 4,86% face a Agosto de 2021, quando o país começava a recuperar-se da pior fase da pandemia de coronavírus.

Entre Janeiro e Agosto deste ano, a actividade económica da maior economia da América Latina acumulou uma subida de 2,76%, um valor que se reduziu para 2,08% face aos últimos doze meses.

A queda em Agosto faz parte da desaceleração esperada para o segundo semestre de 2022, em resultado da invasão militar russa da Ucrânia, do aumento da covid-19 na China e da incerteza no cenário político brasileiro por conta das eleições.

Para este ano, o Banco Central do Brasil projecta um crescimento de 2,7%, em linha com o Governo e o mercado financeiro, que também esperam expansão semelhante do PIB.

A economia brasileira ainda está em fase de recuperação após recuperar 4,6% em 2021, quando superou a queda de 3,9% registada em 2020 devido aos efeitos da covid-19.