Acordo de conversão monetária favorece economia Namibiana

O acordo de conversão monetária entre o Kwanza e o Dólar namibiano recentemente assinado pelos Bancos Centrais de Angola e da Namíbia poderá impulsionar mais o crescimento da economia namibiana do que a angolana, defenderam os especialistas ouvidos pelo Mercado.

Em reacção ao acordo entre Angola e a Namíbia que esteve suspenso por incompatibilidade, o economista Wilson Chimoco afirma que poderá haver maior fluxo comercial entre as duas economias, mas irá estimular mais o crescimento da economia namibiana, pois a balança comercial transfronteiriça lhe-é mais favorável.

O economista Augusto Fernandes afirma que o saldo da balança comercial entre Angola e a Namíbia aponta para um saldo superavitário para a Namíbia.

Acrescenta ainda que há mais angolanos a fazer compras em solo namibiano, o que vai obrigar Angola a estar (permanentemente) comprometida com aquele país.

O director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, contrapõe a ideia acima apresentada, alegando que se houver estabilidade cambial será um acordo para facilitar as trocas entre ambas as economias.

“Se o câmbio flutuar ao sabor do preço do petróleo, irão dominar considerações especulativas e, quando o preço do crude baixar, o dólar namibiano poderá transformar-se numa moeda de refúgio, como aconteceu em 2018, tornando o acordo inviável para Angola”, sustentou.

Heitor Carvalho acrescenta que a cooperação entre os bancos centrais favorece o comércio transfronteiriço, mas exige capacidade de monitorização, assim como adaptação.

O investigador do CINVESTEC também defende que nenhuma das moedas deva flutuar de forma brusca.

“A dependência do kwanza face ao preço do petróleo é muito grande, o que a faz oscilar fortemente. Num acordo deste tipo há que criar mecanismos que estabilizem a moeda, impedindo que oscilações muito fortes prejudiquem o seu funcionamento”, afirmou.

Assim, Heitor Carvalho apela ao Banco Nacional de Angola (BNA) para a estabilização do Kwanza face às oscilações do preço do petróleo para que o acordo tenha sucesso.

Wilson Chimoco afirma ainda que este acordo trará produtos e serviços para Angola e vai levar liquidez (em moeda estrangeira) à Namíbia.

A economia angolana (disse) tem hoje escassez de oferta interna e precisa de ser alimentada externamente. Esta particularidade (continuou) traduz-se num défice comercial e de serviços de Angola para com a Namíbia.

“Esta tendência cria um excesso de oferta de kwanzas e uma escassez de entrada de dólar namibiano que poderá ser compensado via transferência de dólares norte-americano ou rand sul-africano à Namíbia. E hoje, pelos níveis de reservas internacionais do País, o BNA facilmente poderá saber dar resposta”, afirmou.

No que diz respeito ao anterior acordo existente entre ambos países, o economista acredita que as vantagens estiveram mais ao lado da Namíbia do que de Angola. “Se existe alguma lição que o País deve tirar, é que no comércio internacional tens de ter algo a oferecer para além da moeda”.

Augusto Fernandes aponta que os níveis de organização que o BNA atingiu permite acompanhar e monitorizar este tipo de actividade, os indicadores de solidez do mercado financeiro no subsector bancário está preparado para garantir o normal funcionamento deste nível de transacção.

Vantagens e desvantagens

Para Wilson Chimoco, o acordo facilita o comércio transfronteiriço.

Como desvantagem, o economista aponta que a taxa de câmbio bilateral entre o kwanza e o dólar-namibiano poderá depreciar-se e reduzir a apetência para as exportações namibiana e sul-africanas para Angola.

“Repare que o dólar-namibiano anda ancorado ao rand sul-africano. Se o kwanza deprecia face ao dólar namibiano, tenderá a pressionar a depreciação face ao rand sul-africano. Não sei se o acordo prevê algum intervalo de variação das moedas que obriguem a intervenção das autoridades cambiais, pelo contrário, poderá assistir-se a este constrangimento que poderá ser tido como dumping cambial”, aponta.

Criação da moeda africana

Augusto Fernandes defende que a União Africana deveria definir uma moeda própria e criar um banco central, à semelhança do banco central europeu e outros.

Sobre a necessidade de os países africanos promover e priorizar o uso das respectivas moedas nas transacções entre si, Wilson Chimoco defende que depende do nível das trocas comerciais e de serviços entre os países.

“Hoje o comércio intra-africano ainda é reduzido, logo a necessidade da convertibilidade entre as moedas é reduzida”, acrescentou.

Quanto a este assunto, o responsável pelo CINVESTEC considera vantajoso os países africanos promover e priorizar o uso das respectivas moedas nas transacções entre si, mas alerta que o valor das várias moedas é influenciado por factores diferentes. Há que ter isso em conta nestes acordos.