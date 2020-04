ACONSBANC pede maior flexibilidade por parte do BNA

A Associação Angolana de Defesa do Consumidor de Serviços e Produtos Bancários (ACONSBANC) mostra-se preocupada com uma das medidas de flexibilização de prazos para o cumprimento de obrigações creditícias, adoptadas pelo Banco Nacional de Angola (BNA), face ao impacto da COVID19, na economia nacional.

O ponto que preocupa os associados da ACONSBANC consiste na moratória estabelecida pelo BNA para amortização do capital e juros inerentes a obrigações creditícias, esclareceu Nelson Prata Marcos, presidente daquela associação, em declarações exclusivas ao Jornal Mercado. No instrutivo n.º 04/2020 de 30 de Março, o BNA estabelece um período de 60 dias.

Na perspectiva da ACONSBANC, a moratória está desajustada à realidade actual das famílias e das empresas, pelo que aponta seis meses ou um ano. Aliás, foi a proposta apresentada ao BNA e à Associação Angolana de Bancos (ABANC), no dia 26 de Março de 2020, disse Nelson Marcos. A justificação da ACONSBANC (para dilação da moratória) assenta na redução verificada nas receitas das empresas e na renda das famílias.

“Há situações em que o responsável de um agregado familiar vê-se privado do salário, face à suspensão do contrato de trabalho”.

Para situações mais extremas (perda do emprego em razão do Estado de Emergência), a associação liderada por Nelson Marcos defende uma moratória de um ano “com possibilidade de reestruturação da dívida e sem cobrança de comissão de reestruturação ou agravamento da situação de inadimplência”.

Tendo em conta a posição do BNA, a associação em causa está a trabalhar numa outra proposta viável que se adeque ao momento actual, a fim de reforçar as que foram aprovadas. Ainda assim, está a acompanhar o grau de cumprimento da moratória, no âmbito do instrutivo n. º 04/2020 de 30 de Março, declarou.

“É preciso pensar que a COVID19 deixará muitas famílias em situação de extrema vulnerabilidade; empresas abeira da falência com graves problemas de tesouraria. É chegado o momento de a banca apoiar a economia nacional, no verdadeiro sentido da palavra. No final das contas, os bancos serão os principais beneficiários.”, disse Nelson Marcos