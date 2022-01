Acelera o crescimento dos serviços na China

O Caixin China General Services, PMI, índice que analisa variáveis como vendas, empregos, stocks e preços aumentou para 53,1 em Dezembro de 2021 de 52,1 no mês anterior, registando o quarto mês consecutivo de expansão.

De acordo com o Tradingeconomics, a actividade empresarial e os novos pedidos expandiram-se em um ritmo mais rápido, com os pedidos de exportação com tendência de crescimento, enquanto o emprego cresceu pelo quarto mês consecutivo a um ritmo mais rápido desde Maio.

Em termos de custos, os preços dos insumos continuaram a subir com o aumento dos custos da mão-de-obra e das matérias-primas, com a taxa de inflação a desacelerar desde Novembro. Enquanto isso, a inflação dos preços de produtos desacelerou para o menor nível em quatro meses.

O Caixin China General Services PMI (Purchasing Managers 'Index) é baseado em dados compilados de respostas mensais a questionários enviados a executivos de compras em mais de 400 empresas do sector de serviços privados. O índice rastreia variáveis ​​como vendas, empregos, estoques e preços. Uma leitura acima de 50 indica que o sector de serviços está em expansão, abaixo de 50 indica diminuição.