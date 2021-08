Acções mundiais elevam ganhos para novas altas, USD estável

De acordo com a Reuters, fortes lucros corporativos diminuíram as preocupações com a pandemia de COVID-19, à medida que o lançamento de vacinas continua acelerado nos mercados desenvolvidos, apesar do ressurgimento de casos em países asiáticos, incluindo a China.

Embora isso tenha ajudado a impulsionar as acções, as pressões inflacionárias e uma crença crescente de que o Federal Reserve dos EUA pode em breve sinalizar a sua intenção de reduzir o apoio à economia, que continuam a causar uma disputa com o mercado de títulos no médio prazo.

O índice MSCI World, um indicador amplo dos mercados de acções, subiu 0,2% no início do pregão europeu, acompanhando os ganhos durante a noite na Ásia, onde o índice equivalente, excluindo o Japão, subiu 1%.

Em toda a Europa, o STOXX Europe 600 e o FTSE 100 subiram cerca de 0,5%, com o último apoiado por fortes resultados da construtora Taylor Wimpey e da seguradora Legal and general.

Os futuros de acções dos EUA apontaram para uma abertura tranquila em Wall Street, estável para até 0,1%.

Quase 90% das empresas listadas no S & P500 relataram surpresas positivas nos lucros no segundo trimestre, disse o economista Tapas Strickland do National Australia Bank (NAB).

“Além da perspectiva de ganhos saudáveis, também vemos as acções sendo apoiadas por estímulos monetários contínuos do Federal Reserve e a atractividade das acções em relação aos rendimentos de títulos baixos”, diz Mark Haefele, director de investimentos, UBS Global Wealth Management em um nota.

Os investidores esperam que a volatilidade aumente em agosto, à medida que mais empresas relatam lucros e o mercado recebe notícias de funcionários do Federal Reserve nas próximas semanas.