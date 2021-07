Acções europeias recuam, mas devem atingir o sexto mês consecutivo de ganhos

As acções europeias caíram de altos recordes na sexta-feira, já que as preocupações com a variante Delta e as acções regulatórias na China superaram o optimismo em torno da temporada de lucros trimestrais e uma recuperação económica.

De acordo com a Reuters, o índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,5%, com as acções asiáticas definidas para maior queda mensal, desde o auge dos bloqueios de pandemia global em Março passado.

As acções e as mineradoras de viagens e lazer foram as que mais diminuíram no comércio matinal.

Ainda assim, o benchmark estava em curso para terminar Julho com sexto mês consecutivo de ganhos, no que poderia ser a maior corrida mensal de vitórias desde 2013.

O UniCredit da Itália deu um salto de 5,4% depois de anunciar lucro líquido acima do esperado e disse na noite de quinta-feira que iniciou negociações formais com o governo sobre a possível aquisição do rival Monte dei Paschi di Siena. Monte dei Paschi aumentou 7,5%.

A EssilorLuxottica cresceu quase 3%, já que a fabricante de Ray-Ban aumentou a projecção para o ano inteiro, depois que a receita dobrou no segundo trimestre.

No geral, da metade das empresas STOXX 600 que relataram até agora, 67% superaram as estimativas de lucro dos analistas, de acordo com dados IBES da Refinitiv. Embora esteja abaixo da taxa de batimento de 72% no primeiro trimestre, ela ainda supera a taxa de 51% em um trimestre típico.

“Tínhamos expectativas excepcionais, mas as empresas conseguiram superar essas expectativas”, disse Oliver Collin, gerente de fundos de acções europeias da Invesco. “O interessante na Europa é que essas batidas, bem diferentes dos EUA, foram recompensadas com algum tipo de impulso positivo no preço das acções.”

Collin acredita que a tendência das acções europeias em direcção a sectores cíclicos de baixo valor e um impulso de recuperação mais forte no segundo trimestre contribuíram para estimular a recente resposta positiva do mercado.

: Reuters