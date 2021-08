Acções europeias pesadas por commodities fracas

As acções europeias foram mistas na segunda-feira, com o índice blue-chip do Reino Unido a ser pressionado por uma queda nos preços das commodities, enquanto outros índices regionais permaneceram perto de suas altas recentes com o final da temporada de lucros.

De acordo com a Reuters, as principais petrolíferas Royal Dutch Shell, BP e TotalEnergies caíram cerca de 1% cada, já que os preços do petróleo caíram mais de 3%, devido ao temor de que restrições provocadas pela pandemia na Ásia, particularmente na China, diminuam a procura por combustível.

As mineradoras, incluindo Rio Tinto, BHP Group e Glencore, também caíram com os preços do metal mais fracos depois que dados mostraram que o crescimento das exportações da China desacelerou inesperadamente em Julho.

“Os investidores estão se concentrando na China, onde a fraqueza nos dados de comércio do fim de semana fez com que os preços das commodities, notadamente o minério de ferro, caíssem”, disse Jeffrey Halley, analista de mercado sênior da OANDA, em nota.

Espera-se que os volumes de negócios diminuam, já que muitos traders estão partindo para as férias de verão.

O FTSE 100 de commodities pesadas do Reino Unido caiu 0,3%, enquanto o CAC 40 da França e o DAX da Alemanha ficaram quase estáveis.

O índice pan-europeu STOXX 600 também ficou estável, de acordo com o site do operador de índice Qontigo. O benchmark bateu um recorde na sexta-feira, fechando sua melhor semana desde meados de Março, devido a uma enxurrada de negociações e uma forte temporada de lucros.

Dos 70% das STOXX 600 empresas que relataram lucros até agora, 68% superaram as estimativas de lucro dos analistas, de acordo com dados do Refinitiv IBES. Apenas 51% superaram as expectativas em um trimestre típico.