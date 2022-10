Acções dos bancos Caixa Angola e BAI abrem no vermelho

As acções dos bancos Caixa Angola e BAI iniciaram a sessão em queda nesta segunda-feira a desvalorizarem 1,62% e 2,86% respectivamente.

De acordo com o boletim diário da BODIVA, as acções do Caixa Angola fecharam a sessão a negociar ao preço de 17 mil kz face os 17 280 kz registados na quinta-feira.

Já as acções do BAI terminaram a sessão a valer 51 mil kz face aos 52 500 kz (preço fixado na quinta-feira). Na sexta feira foram realizados um total de 22 negócios, sendo que 16 dizem respeito ao Caixa Geral Angola e o seis pertencentes ao BAI.

A capitalização bolsista do mercado esta fixado em 1, 33 biliões kz.