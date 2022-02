Acções do BAI serão vendidas no primeiro semestre deste ano

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) vai efectuar, em bolsa, no primeiro semestre deste ano, a venda do capital social das acções do Banco Angolano de Investimento (BAI).

A informação foi avançada, nesta sexta-feira, em Luanda, pelo administrador BODIVA, Odair Costa, citado pela Rádio Nacional de Angola.

Odair Costa referiu, igualmente, que ainda este ano, (2022), a BODIVA será privatizada em 30%, dirigido aos membros do mercado, porque são estes que fizeram crescer a instituição desde 2014.