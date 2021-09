Acções de empresas chinesas ligadas às criptomoedas em queda após a proibição de Pequim

A nova proibição geral decretada por Pequim a todo o comércio e mineração de criptomoedas, a mais ampla até agora por uma grande economia, fez com que as criptomoedas e os provedores de serviços lutassem para romper os laços comerciais com clientes da China continental.

Segundo a “Reuters”, as acções de uma série de empresas chinesas relacionadas às criptomoedas caíram abruptamente com a proibição, que completa o ciclo de medidas regulatórias repressivas anteriores ao sector. Os executivos da indústria observaram, no entanto, que muitas empresas já tinham começado a transferir partes importantes dos seus negócios para fora da China.

Dez poderosos órgãos do governo chinês disseram através de um comunicado conjunto que as bolsas estrangeiras foram proibidas de fornecer serviços a investidores do continente via internet, considerada uma área antes “cinzenta”, e prometeram erradicar conjuntamente as actividades de criptomoedas, as quais consideram ser “ilegais”.

Em resposta, Huobi Global e Binance, duas das maiores e mais populares bolsas de criptomoedas a nível mundial e também entre os utilizadores chineses, interromperam novos registos de contas por clientes do continente. A Huobi também disse que eliminará os existentes até o final do ano.

A proibição, que surge a meio de uma série de acções regulatórias do governo chinês a vários sectores, dos videojogos à tecnologia e para fins lucrativos, torna difícil para os investidores da China continental comprar ou vender os activos, a menos que saiam do país. No entanto, não chega a declarar a propriedade de criptomoedas como ilegal.

Na Sexta-feira, dia 24 de Setembro, as fabricantes chinesas de máquinas de criptomineração listadas na Nasdaq, Canaan Inc e Ebang International, caíram 21% e 7.