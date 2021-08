Acções da Vodafone Idea despencam 24% com a saída do bilionário Birla

As acções da Vodafone Idea (VODA.NS) da Índia caíram até 24% na quinta-feira, um dia depois que o conselho da operadora de telecomunicações com problemas aceitou o pedido do industrial bilionário Kumar Mangalam Birla para deixar o cargo de presidente executivo.

Birla planeou a fusão da Idea Cellular, que fazia parte do seu Aditya Birla Group, e das operações da Grã-Bretanha Vodafone Plc (VOD.L) na Índia em 2018 para formar a Vodafone Idea, criando o que era a maior operadora de telecomunicações do país na época.

Birla, que tem um património líquido de 14 mil milhões USD, de acordo com a Forbes, será substituído pelo indicado do Aditya Birla Group Himanshu Kapania como presidente não executivo, diz a Vodafone Idea em um arquivamento da bolsa de valores na quarta-feira.

A empresa não quis comentar por que Birla tentou renunciar, e os representantes do Aditya Birla Group não responderam imediatamente a um e-mail da Reuters.