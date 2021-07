Acções chinesas voltam a subir

A Comissão chinesa para os Valores Mobiliários (CSRC) reuniu-se nesta quarta-feira com representantes de 12 empresas, entre os quais estavam presentes a BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs e JPMorgan. O encontro contou ainda com a presença de outros grupos de investimento e tecnologia norte-americanos e chineses, segundo site de notícia ‘Financial Times’ (FT).

O intuito desta reunião foi acalmar os líderes das empresas estrangeiras com investimentos na China, e as entidades nacionais cotadas na bolsa norte-americana, depois de Pequim ter apertado o cerco a um mercado avaliado em 86,6 mil milhões de euros.

Durante o encontro, que alegadamente terá sido por videoconferência, o vice-presidente da CSRC, Fang Xinghai, disse aos grupos internacionais que a China está comprometida em permitir que as empresas consigam aceder aos mercados de capitais e que “as acções de repressão contra gigantes da tecnologia”, como a Didi, foram apenas “actos isolados”.

O índice chinês CSI 300 de Xangai e Shenzhen subiu 1,5%, enquanto o índice ChiNext, focado em tecnologia, registou um crescimento de 3,7%.

Na passada sexta-feira, o Índice ADR S&P/BNY Mellon China Select, que gere a cotação dos American Depositary Receipts (cuja sigla anglo-saxónica é ADR), isto é, documentos referentes a acções de empresas que não são norte-americanas (neste caso chinesas) negociadas no mercado financeiro dos EUA, caiu 5,9%, desencadeado um colapso nas acções de várias empresas. O fenómeno aconteceu pouco tempo depois de Pequim ter desencadeado uma acção financeira musculada contra este tipo de empresas.

Para Max Gokhman, responsável pela alocação de activos da Pacific Life Fund Advisors, uma entidade que supervisiona mais de 25 mil milhões de euros, explicou que este gesto de Pequim só serviu para “reter o capital empresarial no país”. Para Gokhman é claro que ” a curto prazo as acções destas empresas vão continuar a seguir uma tendência negativa”, que só pode ser salva “pelo poder de compra da classe média chinesa”.

Para vários especialistas do mercado financeiro asiático, contactados pelo Financial Times, este pode ser o fim da listagem de empresas chinesas nas bolsas dos EUA. “Depois deste anúncio é completamente previsível que Pequim anuncie o fim das listagens nos Estados Unidos”, comentou Fraser Howie, analista independente do sistema financeiro chinês, em declarações ao diário económico.

Actualmente, há cerca de 250 empresas chinesas listadas em Nova Iorque, cuja a capitalização de mercado combinada é de 2,1 biliões USD (1,78 biliões de euros) segundo as contas da Comissão de Revisão Económica e de Segurança para a relação EUA-China.