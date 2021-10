Acções asiáticas sobem mas receios sobre sector imobiliário na China persistem

As acções asiáticas de forma geral subiram nesta Terça-feira, após recordes em Wall Street na sessão anterior, embora novas preocupações sobre o sector imobiliário da China tenham pesado sobre o sentimento de investidores.

O índice MSCI para acções da Ásia-Pacífico fora do Japão ganhou 0,15% e atingiu brevemente o seu maior valor em seis semanas, acumulando alta em Outubro.

O índice asiático de referência, no entanto, ainda cai cerca de 11% em relação à máxima de Fevereiro, enquanto o índice MSCI global para os mercados de acções está bem perto do seu recorde alcançado há seis semanas.

“Os preços das acções provavelmente serão impulsionados pelo posicionamento técnico nesta semana, com as operações entrando na última semana do mês”, disse Anderson Alves, operador de acções da plataforma global de negociação online ActivTrades.

As acções imobiliárias na China estenderam as perdas nas sessões da tarde na Ásia, quando outra incorporadora, a Modern land, deixou de honrar compromissos de dívida, aumentando preocupações sobre os efeitos crescentes da crise da dívida no China Evergrande Group.