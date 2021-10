Academia BAI e IVENS Governance Advisors firmam parceria sobre Corporate Governance

A Academia BAI-SAESP, instituição privada de ensino e a IVENS Governance Advisors estabeleceram recentemente uma parceria para a realização de cursos abertos que permitam a membros de Boards, executivo, entre outros, desenvolver as suas capacidades de gestão das dinâmicas de poder nas suas instituições.

De acordo com uma nota de imprensa a que o Mercado teve acesso, o cerne do curso está nas dinâmicas de poder e o controlo sobre o processo de tomada de decisões.

“Ao longo de um dos cursos de corporate governance mais completos em escolas de negócios de referência mundial, os participantes são expostos à formação estratégica de como os modelos de “governance” influenciam o controlo”, observa o documento.

Adianta que aos conflitos de poder tradicionais, entre os accionistas maioritários, minoritários, Estado, bancos ou entre estes e a gestão administradores e directores tem havido uma influência adicional por parte das denominadas “Linhas-de-Defesa” externas: reguladores e supervisores, na sequência de crises e escândalos que afectaram depositantes, estados e economias, tornando a gestão de stakeholders e a tomada de decisão nos boards mais complexa.

“Com os efeitos da deterioração da sociedade e do ambiente cada vez mais evidentes, juntam-se agora partes interessadas (Stakeholders) em proteger as mesmas através da incorporação do ESG – Environment, Social e Governance”.

O programa inclui a aprendizagem dos quadros conceptuais de poder no board; das razões para haver uma boa governance; das diferentes responsabilidades do PCA, PCE, administradores executivos e não-executivos; as 3 linhas-de-defesa e as funções de controlo: auditoria, compliance e risco; bem como o funcionamento dos comités do board, lê-se na nota.