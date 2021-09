Aberto concurso para a privatização do hotel HCTA

A Sonangol informa que está aberto o Concurso Limitado por Prévia Qualificação na modalidade de Cessão do Direito de Exploração e Gestão do Hotel de Convenções de Talatona (HCTA), em Luanda.

De acordo com um anúncio publicado nesta segunda-feira (20) no Jornal de Angola, o concurso de privatização implica a celebração de um contrato público e está, igualmente, aberto à participação estrangeira.

Os documentos de habilitações a apresentar são requisitos no programa de procedimento e no artigo 59º da Lei dos nº 41/20, de 23 de Dezembro, Lei dos Contratos Públicos.

As peças do procedimento estão disponíveis de forma virtual no site da petrolífera (www.sonagol.co.ao). As candidaturas devem ser apresentadas a contar da data do anúncio do concurso.