ABANCA integra Ana Barros como administradora

O conselho de administração do ABANCA reuniu durante a manhã desta quarta-feira na sede do banco em Lisboa e o órgão máximo de governo corporativo da instituição decidiu nomear como administradora a financeira portuguesa Ana Barros. Este foi o primeiro conselho de administração celebrado em Portugal, e em que estiveram presentes todos os administradores, liderados pelo seu presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, e pelo CEO, Francisco Botas.

Em comunicado, a instituição destaca o facto de a reunião do conselho de administração do ABANCA em Lisboa “realçar a importância que o banco atribui a Portugal nos seus planos de crescimento. Depois da integração do Deutsche Bank PCB Portugal, que terminou recentemente com grande êxito, o ABANCA iniciou uma nova etapa no país focada nos segmentos de private banking e banca de empresas”.

O papel estratégico que o ABANCA atribui a Portugal “traduz-se também na incorporação no seu conselho de administração da financeira portuguesa Ana Barros. A nova administradora do ABANCA irá aportar ao banco a sua ampla experiência no setor financeiro e o seu conhecimento profundo da economia e do mercado português”, refere ainda o comunicado.

Ana Barros é formada pela Universidade de Porto e frequentou as mais prestigiadas escolas de negócio mundiais como a London Business School (Corporate Finance Program), CASS Business School (MBA), Harvard Business School (Women on Boards Program) e INSEAD (International Directors Program).

A Ana Barros trabalhou em banca de investimento em Madrid, Nova Iorque, Londres, e também em Lisboa. “É especialista em mercados e fusões e aquisições e trabalhou activamente numa ampla lista de sectores como as infraestruturas, telecomunicações, transporte e químicos”.

O ABANCA gere em Portugal um volume de negócios de 7.363 milhões de euros e lidera o segmento de advisory banking. Conta com uma rede de 70 pontos de venta em 16 dos 20 distritos portugueses.

A presença do grupo em Portugal, cujas origens datam de há 19 anos, inclui também o grupo Sogevinus, da área dos vinhos, e integra ainda o ABANCA Serviços Financeiros, terceira entidade financeira em venda de crédito-lar no mercado português, segundo adianta o comunicado.