A variante Delta da COVID-19 atinge o sector de serviços da China

O índice oficial de gerentes de compras de produtos não manufacturados da China, que apura a actividade nos sectores de construção e serviços, caiu para 47,5 em Agosto, de 53,3 no mês anterior, de acordo com dados divulgados na terça-feira pelo National Bureau of Statistics, e fura a marca de 50 que separa a expansão de contracção.

De acordo com o WSJ, o sector de serviços da China sofreu um golpe inesperadamente severo em Agosto, quando uma onda de infecções por coronavírus desencadeou novos bloqueios em todo o país, enviando um indicador oficial de actividades não manufactureiras para território contracionista pela primeira vez desde o início da recuperação da pandemia do país, há mais de um ano.

A leitura de 47,5 que ficou bem abaixo das previsões dos economistas para uma leitura confortavelmente acima de 50 marca a primeira vez que a medida oficial caiu em território contracionista desde Fevereiro de 2020, no auge da explosão inicial do coronavírus, que levou ao bloqueio da província central chinesa de Hubei.

O principal responsável pela queda na medida de não fabricação foi uma queda significativa no subíndice de serviços, que caiu para 45,2 em Agosto de 52,5 de Julho, conforme a variante do coronavírus Delta, altamente infecciosa, diminuiu a procura por serviços que exigem contacto próximo de humano para humano, as estatísticas mesa disse.

Começando com um surto na cidade oriental de Nanjing no final de Julho, a variante Delta se espalhou rapidamente para mais da metade das províncias da China, prejudicando um sector de serviços nacional que ainda estava longe de se recuperar, disse o bureau de estatísticas.