A supremacia do banco central

Trata-se de um enorme desafio, tendo em conta a recessão económica que assola o País há alguns anos, agravada com a pandemia da COVID-19.

O super órgão que foi criado à volta do BNA, que tem sob sua alçada o mercado bancário, com regulação do próprio BNA, o de capitais (CMC) e o de seguros (ARSEG) vai actuar como um fiscal sobre os outros reguladores.

A ideia é tomar cautela e, acima de tudo, olhar para as questões de risco sistémico no Sistema Financeiro, que pode levar ao colapso todo um sistema financeiro ou mercado, com forte impacto sobre as taxas de juros, de câmbio, além dos preços dos activos em geral, afectando amplamente a economia de um país. Por exemplo, o Estado concluiu, em Novembro último, a emissão de Obrigações do Tesouro para capitalizar o Bancos de Poupança e Crédito (BPC) e o Banco de Comércio e Indústria (BCI).

O BPC, por exemplo, beneficiou da maior fatia com a emissão de 168 mil milhões Kz. Sobre os efeitos nefastos da queda de um banco vale recuar até 2008 quando o colapso do quarto maior banco de investimento dos EUA, o Lehman Brothers, abalou o mercado financeiro mundial, causando sérias consequências económicas, inclusive para Angola, prejudicando sobretudo o sector financeiro.

A nível dos seguros, o agora todo poderoso do sistema financeiro não terá trabalho facilitado, numa altura em que muitas companhias foram instadas pela ARSEG a actualizar ou a aumentar o seu capital social, por forma a atingirem os níveis de solvabilidade exigidos por lei.

O trabalho de supervisão que tem sido levado a cabo pelo regulador já dectectou inúmeras irregularidades, culminando com a sanção de algumas seguradoras e o encerramento de outras.